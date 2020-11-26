Среди жертв инфекции есть актеры, писатели, режиссеры и другие звезды

Из-за коронавируса ежедневно умирают тысячи людей по всему миру, да и в России то и дело появляются сообщения о том, что число жертв инфекции ежедневно увеличивается. Из-за коварного вируса уходят из жизни великие артисты и кумиры миллионов. Кто из российских звезд умер от коронавируса – в материале "Утро.ру".

Дмитрий Стужук

Блогера не стало в октябре этого года. Мужчина заболел коронавирусом, когда вернулся из путешествия. Изначально прогнозы были положительными: Дмитрий уже пошел на поправку. Только вот в один из моментов его состояние резко ухудшилось. Спустя время его жена сообщила, что у Стужука не выдержало сердце. У Дмитрия остались трое детей.

Роман Виктюк

17 ноября не стало известного режиссера Романа Виктюка. Мэтру было 84 года. Поводы для беспокойства появились еще тогда, когда артист попал в больницу с коронавирусом. Однако врачи не теряли надежды и верили, что в скором времени Роман Григорьевич выздоровеет. Однако этого не произошло. Режиссеру резко стало хуже, а после он скончался. До этого Виктюк долго болел и даже пережил несколько инсультов.

Анатолий Трушкин

Летом ушел из жизни писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Врачи больше месяца боролись за жизнь артиста: болезнь протекала в тяжелой форме, он был подключен к аппарату ИВЛ. По словам друзей, у Трушкин было поражено 70% легких. Перед смертью сатирик не мог самостоятельно передвигаться и дышал лишь с помощью специальной маски.

Иван Щеголев

Кинорежиссер скончался весной на 60-м году жизни. Создатель сериала "Кугагин и партнеры" умер от осложнений, которые были вызваны коронавирусом: у Щеголева остановилось сердце.

Максим Моргунов

В семье Светланы Моргуновой этой весной случилась трагедия: умер ее сын Максим. Наследник актрисы заразился, когда работал на майские праздники. Спустя 10 дней его не стало. Максим долгое время температурил, при этом лечился дома. В день своей смерти он просто перестал выходить на связь. По словам звезды, болезнь убила ее сына быстро и неожиданно.



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