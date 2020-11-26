Телеведущая не знает, как рассказать о случившимся маленькой дочери

Ведущая шоу "Орел и решка" Натали Неведрова поделилась с поклонниками печальной новостью: у нее случился выкидыш. Малыш должен был появиться на свет в мае, а дочка телеведущей уже придумала имя новорожденному.

Сейчас Неведрова переживает непростой период, но самое сложное испытание, по словам журналистки, ее ждет впереди. Сейчас она не может рассказать своей маленькой наследнице, что малыш, которого она так ждала, не появится на свет.

"Не знаю, что меня останавливает, ведь я прекрасно понимаю, что ей не нужны подробности. Но каждый раз, когда дело идёт к этому, меня будто замораживает, я стою как дурак и нервно улыбаюсь, кивая", – поделилась соведущая Регины Тодоренко.

Однако несмотря на личную трагедию Неведрова не отчаивается и собирается посвятить себя воспитанию дочери и сына. "Буду бояться, но делать. Потому что это честно", – подытожила звезда "Орла и решки".

В комментариях пользователи "Инстаграма" посочувствовали телеведущей и отметили, что она очень мудро рассуждает. "Вы очень хорошая мама", "Стоит все таки с ней поделиться, чтобы она тоже понимала", "Главное чтоб вы были сильной и заботливой мамой", – отметили поклонники Неведровой.

Ранее телеведущая рассказала поклонникам об операции, на которую решилась после рождения второго ребенка: Неведрова увеличила грудь.