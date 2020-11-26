Из-за пандемии коронавируса у актера осталось мало поводов для радости

2020 год серьезно ударил по финансовому положению многих россиян. Особенно непросто приходится работникам театральной сферы, которые из-за ограничительных мер остались без работы. Так, актер театра и кино Борис Щербаков рассказал, что из-за пандемии ему буквально нечего есть.

Артист пожаловался, что из-за отсутствия работы он сидит "на подножных кормах каких-то". Особенно спасает картошка, которую Щербаков посадил весной.

Также Бориса Васильевича расстраивает тот факт, что в свой день рождения он не смог выйти не сцену. Для него это особый ритуал и "прекрасный знак", пишет "РИА ФАН". Однако пандемия внесла свои коррективы в планы Щербакова, поэтому многое пошло наперекосяк.

"Ни съемок, ни спектаклей, ничего нет вообще. Кошмар. Поэтому ни заработков, нигде нет ничего. Я не знаю, как дальше жить. Вообще не представляю", – пожаловался звезда сериала "Гостья из будущего" "Пятому каналу".

Свободное время актер посвящает резьбе по дереву. Это его давнее хобби на которое у него наконец-то появилось время. Актер признался, что любимое занятие помогает ему на время забыть о насущных проблемах.

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