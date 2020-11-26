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Недавно россиян не на шутку встревожила весть о том, что худрук
Театра сатиры Александр Ширвиндт загремел в больницу с коронавирусом. Впрочем,
судя по всему, знаменитости не так плохо, по крайней мере, силы на творчество и дискуссии
с коллегами по несчастью у него остались.
Последними новостями из палаты народного артиста РСФСР поделился его сын, известный телеведущий Михаил Ширвиндт. Он в шутку назвал развлечения своего именитого отца "безобразием" и рассказал о взаимоотношениях звезды с соседями.
Оказалось, один из пациентов посчитал за честь уступить Ширвиндту свою палату. Об этом он поведал артисту в стихах:
"По дате Лев, По году Бык, А в общем правильный мужик Раз уступил для вас палату", – написал пациент больницы по имени Станислав.
Александр поспешил ему ответить, тем более. что вместе с запиской артисту был дарован ананас. Ширвиндт в стихотворной форме поблагодарил своего соседа и назвал его "другом".
О том, что артист подхватил опасный вирус, стало известно 25 ноября.
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