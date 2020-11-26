О шалостях артиста рассказал его сын

Недавно россиян не на шутку встревожила весть о том, что худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт загремел в больницу с коронавирусом. Впрочем, судя по всему, знаменитости не так плохо, по крайней мере, силы на творчество и дискуссии с коллегами по несчастью у него остались.



Последними новостями из палаты народного артиста РСФСР поделился его сын, известный телеведущий Михаил Ширвиндт. Он в шутку назвал развлечения своего именитого отца "безобразием" и рассказал о взаимоотношениях звезды с соседями.

Оказалось, один из пациентов посчитал за честь уступить Ширвиндту свою палату. Об этом он поведал артисту в стихах:

"По дате Лев, По году Бык, А в общем правильный мужик Раз уступил для вас палату", – написал пациент больницы по имени Станислав.

Александр поспешил ему ответить, тем более. что вместе с запиской артисту был дарован ананас. Ширвиндт в стихотворной форме поблагодарил своего соседа и назвал его "другом".

О том, что артист подхватил опасный вирус, стало известно 25 ноября.