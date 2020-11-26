Уникальные картины сразу же захотели приобрести

В этом году Лиза и Гарри Галкина впервые пошли в школу. При этом наследники звездной пары продолжают много времени уделять развитию различных талантов. Так, дочка юмориста и Примадонны очень любит рисовать. Сегодня девочка открыла свою первую выставку, а помог ей в этом ее брат.

Церемония открытия прошла согласно всем правилам: сначала Лиза и Гарри торжественно перерезали атласную ленту, часть которой девочка оставила себе. После этого Примадонна показала самое интересное – экспонаты.

"Это – елка под Новый год, это – веселый краб, это – реактивный самолет, это – стрекоза, это – футуристическая бабочка, это – алые паруса, точнее, желтые, а это – разноцветная рыбка-переливница", – перечислила названия картин Лиза.

Примечательно, что спродюсировал выставку Гарри Галкин, который деловито отметил, что по вопросам покупки картин сестры нужно обращаться к нему. К слову, мальчик сразу же предложил "бесплатно купить" картины Лизы, чем рассмешил Примадонну.

"Художник Елизавета Галкина, Продюсер Гарри Галкин, Оператор и Ведущий Алла Пугачёва, Толпа восторженных посетителей", – подписал снимок отец семейства.

Ранее Лиза Галкина поразила интернет-пользователей еще одним своим талантом.