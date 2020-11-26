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Кажется, что скандалы вокруг семьи Сергея Глушко и Наташи Королевой закончатся нескоро. Так, совсем недавно неизвестные начали угрожать Тарзану разрушить всю привычную жизнь танцора. Однако сейчас сотрудники правоохранительных органов наконец арестовали злоумышленницу, из-за которой артист почти полтора месяца не мог спать спокойно.
Сегодня состоялся суд над Антониной Саввидес, которая вымогала у Тарзана 2 миллиона рублей. Было принято решение заключить женщину под стражу на два месяца. В целом ей грозит до 15 лет лишения свободы. Однако в Сети сейчас обсуждают совсем другое. Выяснилось, что Саввидес оказалась очень похожа на супругу Глушко, пишет "Комсомольская правда".
"Копия! Такая же кругленькая, губастенькая, глазастенькая", – отметили интернет-пользователи.
Также выяснилось, что злоумышленница пыталась настроить против Тарзана его любовницу Анастасию Шульженко. Девушка, которая все-таки встретилась с вымогательницами, отметила, что женщины представляют угрозу не только для Сергея, но и для всего общества в целом. Оказалось, что Саввидес и ее напарница грозились буквально уничтожить Тарзана.
Сам Глушко предпочитает отмалчиваться и никак не комментирует произошедшее.
Ранее актриса Тамара Семина заступилась за Наташу Королеву и набросилась на любовницу танцора.
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