О поразительном сходстве заговорили пользователи Сети

Кажется, что скандалы вокруг семьи Сергея Глушко и Наташи Королевой закончатся нескоро. Так, совсем недавно неизвестные начали угрожать Тарзану разрушить всю привычную жизнь танцора. Однако сейчас сотрудники правоохранительных органов наконец арестовали злоумышленницу, из-за которой артист почти полтора месяца не мог спать спокойно.

Сегодня состоялся суд над Антониной Саввидес, которая вымогала у Тарзана 2 миллиона рублей. Было принято решение заключить женщину под стражу на два месяца. В целом ей грозит до 15 лет лишения свободы. Однако в Сети сейчас обсуждают совсем другое. Выяснилось, что Саввидес оказалась очень похожа на супругу Глушко, пишет "Комсомольская правда".

"Копия! Такая же кругленькая, губастенькая, глазастенькая", – отметили интернет-пользователи.

Также выяснилось, что злоумышленница пыталась настроить против Тарзана его любовницу Анастасию Шульженко. Девушка, которая все-таки встретилась с вымогательницами, отметила, что женщины представляют угрозу не только для Сергея, но и для всего общества в целом. Оказалось, что Саввидес и ее напарница грозились буквально уничтожить Тарзана.

Сам Глушко предпочитает отмалчиваться и никак не комментирует произошедшее.

Ранее актриса Тамара Семина заступилась за Наташу Королеву и набросилась на любовницу танцора.