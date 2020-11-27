Певцов вышел на связь после вестей о собственной смерти

Певцов вышел на связь после вестей о собственной смерти
Дмитрий Певцов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сообщения о том, что известный актер умер, напугали его поклонников

Около двух недель назад СМИ заговорили о смерти Дмитрия Певцова. Шокированные поклонники пытались выяснить, так ли это на самом деле, но точку в этой истории поставил сам артист. Он вышел на связь после слухов о трагедии и успокоил всех, кто переживал за него.

"Я не умер! Я жив!"

– обратился в "Инстаграм" актер. Он поблагодарил распространяющих сплетни за то, что помогают поддерживать интерес к его персоне. Певцов добавил, что будет жить долго и счастливо всем назло.

Также Дмитрий заключил: со здоровьем у него все в порядке, хотя и находится он сейчас не в лучшей физической форме. В видеообращении актер из фильма "На Париж" даже продемонстрировал свой бицепс.

"Красавчик Дмитрий", "Радостно видеть вас на сцене Ленкома", "Здоровья вам и вашим близким!" – поддержали артиста в комментариях.

Судя по всему, слухи о смерти знаменитости появились после новости о том, что Певцов купил себе место на кладбище. СМИ писали: оно находится рядом с могилой Даниила – сына Дмитрия, который ушел из жизни в 2012 году.

Ранее Дмитрий Певцов также опроверг появившиеся новости о его жене Ольге Дроздовой.

Карина СИРАЗОВА

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