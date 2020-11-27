Актриса ввела всех в заблуждение

Скандал вокруг Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной обрастает все новыми шокирующими подробностями. Практически каждый день появляются доказательства мошенничества и прочих недобросовестных поступков супругов. Так, стало известно, что актриса врала всем о том, что является проректором вуза и народной артисткой.

Разоблачение Дрожжиной произошло в эфире "Пусть говорят". Дело в том, что артистка всем рассказывала о своей работе проректором при Университете МВД России. Однако удалось установить – это очередная ложь женщины.

"Она никаких постов в университете не занимает. Это подтвердят все преподаватели", – отметила одна из сотрудниц учебного заведения.

По ее словам, Дрожжину вместе с Цивиным однажды пригласили на творческий вечер, проводимый в вузе. После этого актриса и юрист периодически появлялись на различных мероприятиях.

Также выяснилось, что Дрожжина не имеет звания заслуженной артистки России. Кандидатов на это почетное звание утверждает сам президент, но в случае с Натальей такого указа от главы государства не было, передает РИА ФАН.

Узнав правду, вдова Алексея Баталова, Гитана Леонтенко, долго не могла прийти в себя после шока. Жена покойного артиста не ожидала, что люди способны совершать такие грязные поступки.

Ранее стало известно о том, что против Цивина и Дрожжиной появились новые доказательства.