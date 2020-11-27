Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Александр Масляков является бессменным ведущим КВН вот уже 56 лет. Однако ходят слухи, что руководитель телепередачи устал стоять за трибуной и планирует уйти на пенсию. Об этом сообщили СМИ.
Александр Васильевич, который традиционно ведет игру, в финале Премьер-лиги оказался в кресле члена жюри. Именно в своей речи он и намекнул об уходе.
"Мне что-то нравится сидеть в жюри стало, понимаете. Может быть…"
– сказал ведущий, оборвав свою речь. При этом сами участники КВН тоже шутят о смене Маслякова-старшего и, возможно, неспроста. В Сети обратили внимание: игроки могут знать о том, что руководитель уже принял такое решение.
Так, команда "Вологодские Росы" в одной из миниатюр обратились к Маслякову-младшему, сыну телеведущего, чтобы он занял место отца в Высшей лиге, а заодно и "прихватил" игроков с собой.
Замечают грядущие перемены и зрители игры. В Сети заметили, что Масляков-старший готовится передать бразды правления наследнику, пишет портал Pokatim.ru.
Впрочем, сам ведущий КВН никаких заявлений пока не делал, поэтому о дальнейшей судьбе телеигры можно только догадываться.
При этом некоторые звезды считают, что КВН уже потерял свою актуальность и популярность. Бывший игрок Александр Гудков недавно рассказал, как Александр Масляков едва не вышел из себя на игре.
По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией
Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта