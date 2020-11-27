Масляков уходит из КВН - СМИ

Масляков уходит из КВН - СМИ
Александр Масляков. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущий телевизионной игры заговорил о смене деятельности

Александр Масляков является бессменным ведущим КВН вот уже 56 лет. Однако ходят слухи, что руководитель телепередачи устал стоять за трибуной и планирует уйти на пенсию. Об этом сообщили СМИ.

Александр Васильевич, который традиционно ведет игру, в финале Премьер-лиги оказался в кресле члена жюри. Именно в своей речи он и намекнул об уходе.

"Мне что-то нравится сидеть в жюри стало, понимаете. Может быть…"

– сказал ведущий, оборвав свою речь. При этом сами участники КВН тоже шутят о смене Маслякова-старшего и, возможно, неспроста. В Сети обратили внимание: игроки могут знать о том, что руководитель уже принял такое решение.

Так, команда "Вологодские Росы" в одной из миниатюр обратились к Маслякову-младшему, сыну телеведущего, чтобы он занял место отца в Высшей лиге, а заодно и "прихватил" игроков с собой.

Замечают грядущие перемены и зрители игры. В Сети заметили, что Масляков-старший готовится передать бразды правления наследнику, пишет портал Pokatim.ru.

Впрочем, сам ведущий КВН никаких заявлений пока не делал, поэтому о дальнейшей судьбе телеигры можно только догадываться.

При этом некоторые звезды считают, что КВН уже потерял свою актуальность и популярность. Бывший игрок Александр Гудков недавно рассказал, как Александр Масляков едва не вышел из себя на игре.

Карина СИРАЗОВА

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