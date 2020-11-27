Дикие танцы Собчак попали на видео

Дикие танцы Собчак попали на видео
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер продолжает осваивать молодежную интернет-площадку

Ксения Собчак старается всячески идти в ногу со временем. Блогер раскрывает для себя все прелести молодежной площадки под названием TikTok. Накануне известная блондинка выложила ролик со звездой Интернета Даней Милохиным.

Собчак стала гостьей TikTok-хауса DreamTeamHouse – дома, где тиктокеры живут и снимают видео для соцсетей. Окруженная молодежью Ксения тоже решила поучаствовать в создании популярного контента.

На видео бывшая звезда "Дома-2" сначала активно жестикулирует в такт звучащей на фоне мелодии. То же самое делают и находящиеся рядом тиктокеры. В какой-то момент вся компания начинает импульсивно двигаться, при этом совершая "пинающие движения" ногами.

Можно заметить, что Собчак сильно контрастирует с другими представителями молодежи. На фоне одетых в модную по современным меркам одежду ребят она в своем длинном платье коричневого цвета смотрится немного странно.

За 14 часов ролик набрал более 1,7 миллиона просмотров в TikTok. Некоторые начали предполагать, что Ксения планирует создать фильм о деятельности тиктокеров, передает информагентство URA.RU.

Ранее стало известно о том, что Ксения Собчак отреклась от родственников отца, бросив их в сложной ситуации. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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