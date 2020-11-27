Цымбалюк-Романовская узнала страшную правду о смерти Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская узнала страшную правду о смерти Джигарханяна
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Родные скрыли истинные детали трагедии, считают некоторые звезды

Смерть Армена Джигарханяна до сих пор не дает покоя поклонникам и артистам. Перед уходом из жизни знаменитый режиссер сильно мучился: у него начали отмирать ткани, а свои последние дни он провел на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Бывшая артиста Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что это далеко не все детали, а правда – еще страшнее.

Киевская пианистка не раз упрекала родственников в том, что они не смогли обеспечить актеру достойный уход, из-за чего он быстро угас. Также артистка говорила: ее экс-супруга буквально держали в изоляции, не позволяя ему общаться с даже по телефону. Недавно слова блондинки подтвердил писатель Эдвард Радзинский. Он поведал, что не раз пытался созвониться с Джигарханяном, но попытки были тщетными.

"Кошмар. Даже Эдвард не сдержался. Надеюсь, вся правда выйдет на свет рано или поздно. Об этом обязательно начнут говорить",

– поддержала его Наталья Ветлицкая в соцсетях. На высказывание певицы отреагировала и Цымбалюк-Романовская:

"К сожалению, я ее уже знаю. И она страшная".

Переписку артисток приводит "Комсомольская правда".

Что именно, по мнению пианистки, скрывают родные великого режиссера, пока остается тайной. Его вторая жена Татьяна Власова, что у артиста перестали работать почки.

Карина СИРАЗОВА

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