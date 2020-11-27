Дочь Заворотнюк похвасталась шикарной квартирой в Москве

Дочь Заворотнюк похвасталась шикарной квартирой в Москве
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Девушка обустраивает собственное гнездышко

Долгое время дочь Анастасии Заворотнюк Анна жила загородом, где по некоторым данным находится и звезда сериала "Моя прекрасная няня". Наконец девушка решила переехать в собственную квартиру в Москве. На своей инстаграм-странице Анна показала, как сейчас выглядят ее апартаменты.

В разделе "сторис" Заворотнюк поделилась с подписчиками видео-обзором своей квартиры. На данный момент она еще не до конца обустроена. Наследница актрисы успела приобрести кухонный гарнитур, барную стойку со стульями, стиральные машины, а также оригинальные осветительные приборы.

Скриншот instagram.com/anna_zavorotnyuk

Несмотря на то, что квартира не полностью обставлена мебелью, можно заметить, что интерьер выдержан в стиле минимализма.

"Я поняла, что пока еще слишком рано сюда переезжать, хотя мне очень-очень хочется. Видимо, придется ждать диваны и все остальное", - отметила Анна.

Также Заворотнюк показала поклонникам ванную комнату. Это – единственное помещение, имеющее законченный вид. В глаза сразу же бросаются мраморные стены, просторная душевая кабина и свисающие с потолка лампочки. Изюминку в интерьер вносят красивые свечи разной формы.

Скриншот instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее появилась информация о том, что Анна сделала новое заявление о матери. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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