Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Новый год 2021 наступит чуть больше чем через месяц, и многие уже начали украшать свои квартиры. Кристина Орбакайте не стала исключением. В "Инстаграм" певица опубликовала снимок на фоне нарядной елки.
На фотографии Кристина позирует в белой кофте с надписью "Все будет Новый год". Артистка надела туфли на каблуках, а вот штаны – нет. Отсутствие элемента верхней одежды вызвало бурную реакцию у пользователей Сети.
"Ну вот, наконец-то возраст подошел штаны снимать в кадре", "Вы что, юбку забыли надеть?", "Когда стареют – дуреют", "Видимо, Деду Морозу придется подарить вам, Кристиночка, юбку или брючки!!!" – не унимались комментаторы.
Сама артистка не стала отвечать на выпады подписчиков.
Однако нашлись и те, то сделал комплимент по поводу внешности исполнительницы хита "Свет твоей любви". Стройные ноги певицы сразили их наповал.
"Невероятная Кристина", "Стройняшка", "Ого, какие ноги длинные", - написали восхищенные поклонники.
Ранее стало известно о том, что Кристина Орбакайте не смогла спасти Аллу Пугачеву от грандиозного провала.
По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией
Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта