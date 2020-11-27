Певица похвасталась длинными ногами и нарвалась на критику

Новый год 2021 наступит чуть больше чем через месяц, и многие уже начали украшать свои квартиры. Кристина Орбакайте не стала исключением. В "Инстаграм" певица опубликовала снимок на фоне нарядной елки.

На фотографии Кристина позирует в белой кофте с надписью "Все будет Новый год". Артистка надела туфли на каблуках, а вот штаны – нет. Отсутствие элемента верхней одежды вызвало бурную реакцию у пользователей Сети.

"Ну вот, наконец-то возраст подошел штаны снимать в кадре", "Вы что, юбку забыли надеть?", "Когда стареют – дуреют", "Видимо, Деду Морозу придется подарить вам, Кристиночка, юбку или брючки!!!" – не унимались комментаторы.

Сама артистка не стала отвечать на выпады подписчиков.

Однако нашлись и те, то сделал комплимент по поводу внешности исполнительницы хита "Свет твоей любви". Стройные ноги певицы сразили их наповал.

"Невероятная Кристина", "Стройняшка", "Ого, какие ноги длинные", - написали восхищенные поклонники.

Ранее стало известно о том, что Кристина Орбакайте не смогла спасти Аллу Пугачеву от грандиозного провала.