Обвиненному в вымогательстве Сафронову решили отомстить

Обвиненному в вымогательстве Сафронову решили отомстить
Сергей Сафронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал не стал вступаться на иллюзиониста после его слов о шоу

Скандал с увольнением Сергея Сафронова набирает обороты. На самом деле экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" не вымогал деньги у Алины Вердиш – парапсихолог его подставила. Об этом рассказал друг иллюзиониста, но пожелал остаться анонимным.

"Это месть и конкретная подстава со стороны этой бездарной гадалки-мошенницы",

– заявил знакомый Сафронова. По его словам, Вердиш преследовала ведущего почти год и в итоге ей удалось уговорить его взять на свой курс по вхождению в образ экстрасенса. Затем участница шоу "набралась наглости" и стала просить Сафронова помочь ей с победой. Иллюзионист отказался, после чего и начались угрозы.

Друг звезды также прокомментировал решение канала ТНТ, который отстранил Сафронова от работы. Сергей не раз говорил в интервью, что "Битва экстрасенсов" – всего лишь шоу, а к услугам гадалок он обращаться никому не советует. Собеседник телеграм-канала Life Shot заключил:

"Что же касается телеканала, так они отвели от себя дурно пахнущую репутацию и "отомстили"  иллюзионисту".

Сам Сафронов после обвинений заявил StarHit, что за клевету Вердиш будет отвечать в суде.

Напомним, что по словам экстрасенса, за успешное прохождение одного испытания Сафронов брал от 600 до 900 тыс. рублей.

Карина СИРАЗОВА

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