"Деликатная деталь": Жорин раскрыл тайну Петросяна

"Деликатная деталь": Жорин раскрыл тайну Петросяна
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На безымянном пальце юмориста появилось кольцо

Вокруг пары Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой ходят различные слухи. Многие считают, что юморист и его возлюбленная тайно сыграли свадьбу. Однако никаких подтверждений данной информации не было. Точку в этом вопросе поставил друг артиста Сергей Жорин.

На своей инстаграм-странице звездный адвокат опубликовал снимок с Евгением Вагановичем. Одетые в элегантные костюмы и строгие пальто мужчины позируют перед камерой.

Жорин решил внести небольшую интригу.

"Самые внимательные подписчики заметят одну деликатную деталь!!!" – написал он.

Пользователи Сети увидели кольцо на безымянном пальце Петросяна. Украшение хорошо заметно на видео, появившихся в разделе "сторис".

Скриншот instagram.com/stories/advokatzhorin

В разговоре с "Московским Комсомольцем" Жорин достаточно однозначно ответил на вопрос о женитьбе юмориста.

"К сожалению, не уполномочен давать комментарий на эту тему. На фото все видно", – заявил он.

Напомним, в марте Петросян вернулся из Дубая, где он отдыхал вместе с Брухуновой. По некоторым данным, именно там у пары родился сын Ваган. О появлении ребенка артист сообщил значительно позже – 16 сентября, в день своего юбилея.

Ранее стало известно о том, что семью Петросяна сразил тяжелый недуг. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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