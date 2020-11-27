Скончалась известная итальянская актриса

Причина смерти артистки не уточняется

Ушла из жизни звезда фильмов "Инферно" и "Ужас Паганини" Дария Николоди. Актрисе было 70 лет.

Трагическую новость сообщила дочь артистки Азия Ардженто в своем инстаграм-аккаунте.

"Покойся с миром, любимая мама. Теперь ты можешь свободно летать со своим великим духом, и тебе больше не придется страдать. Я постараюсь идти вперед ради твоих любимых внуков и особенно ради тебя", – написала убитая горем наследница.

Причина смерти Николоди неизвестна.

В 1975 году Дария начала сотрудничать с итальянским режиссером Дарио Ардженто. Съемки в кинокартинах известного сценариста принесли ей настоящую популярность. От него актриса родила дочь Азию.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Закроют ли Москву: Собянин выступил с заявлением по коронавирусу

По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией

В Армении рассказали о секретных переговорах Пашиняна с Путиным

Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей