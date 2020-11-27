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Ушла из жизни звезда фильмов "Инферно" и "Ужас Паганини" Дария Николоди. Актрисе было 70 лет.
Трагическую новость сообщила дочь артистки Азия Ардженто в своем инстаграм-аккаунте.
"Покойся с миром, любимая мама. Теперь ты можешь свободно летать со своим великим духом, и тебе больше не придется страдать. Я постараюсь идти вперед ради твоих любимых внуков и особенно ради тебя", – написала убитая горем наследница.
Причина смерти Николоди неизвестна.
В 1975 году Дария начала сотрудничать с итальянским режиссером Дарио Ардженто. Съемки в кинокартинах известного сценариста принесли ей настоящую популярность. От него актриса родила дочь Азию.
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