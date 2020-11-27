Телеведущая откровенно ответила на вопросы подписчиков

Личная жизнь Юлии Барановской давно находится под пристальным вниманием общественности. После развода телезвезды с футболистом Андреем Аршавиным ей начали приписывать роман с соведущим по шоу "Мужское/Женское" Александром Гордоном. Наконец Юлия решила расставить все точки над i.

На своей инстаграм-странице Барановская решила пообщаться с поклонниками. Она ответила на несколько вопросов, в числе которых был и этот – "Юлия, влюблены ли вы сейчас?".

Телеведущая отметила, что ее сердце всегда занято. В нем находится место для любви к детям, родным, друзьям, работе, жизни в целом. А вот для второй половинки там места не осталось.

"Если вас интересует, есть ли у меня мужчина, которого я люблю, то ответ – нет", – заявила Юлия.

Также кто-то из пользователей Сети поинтересовался, общается ли Барановская со своим бывшим супругом. На это телеведущая ответила отрицательно.

Напомним, Юлия воспитывает троих детей – сына Артема, дочь Яну и еще одного сына Арсения. Все наследники появились в браке Барановской с футболистом.

Ранее стало известно о том, что Юлия Барановская сделала признание об отношениях с Гордоном.