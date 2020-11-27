Снимки порадовали фанатов актрисы

Екатерина Климова считается одной из самых красивых актрис современности. Свое "звание" 42-летняя артистка периодически подтверждает в "Инстаграм", публикуя эффектные фотографии на радость поклонникам.

Последняя серия снимков в личном аккаунте Климовой сделана для журнала "Каравай историй". На фотографиях Екатерина позирует в обтягивающем мини-платье с глубоким декольте и в отстегивающейся юбке. В руках актриса держит старую модель телефона на проводе. Звезда кинофильма "Мы из будущего" делает вид, будто она с кем-то разговаривает.

Пользователям Сети пришлись по вкусу яркие снимки. Они завалили любимицу комплиментами.

"Красотка", "Богиня", "Очаровательная", "Сексуально", "Шикарная женщина", – прокомментировали подписчицы артистки.

Напомним, Климова является многодетной матерью. Она растит четверых детей. Первый ребенок – дочь Елизавета, появился в браке Екатерины с ювелиром Ильей Хорошиловым. После развода артистка вышла замуж за актера Игоря Петренко, от которого родила двоих сыновей – Матвея и Корнея. Третьем по счету мужем Климовой стал актер Гела Месхи. На свет появилась общая дочь Изабелла. Однако в конечном итоге пара распалась.

Климова сыграла в таких сериалах, как "Дальнобойщики", "Бедная Настя", "Каменская 4", "Мосгаз", "Молодежка" и других.

Ранее Климова поделилась фотографией с сыновьями.