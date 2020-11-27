Первая семья музыканта не общалась с ним около десяти лет

После развода с первой женой Мариной экс-солист "На-На" Владимир Левкин десять лет не общался с родной дочерью. Сейчас отношения музыканта и 27-летней Виктории возобновились, причем поспособствовала примирению четвертая избранница певца.

Левкин свою первую дочь практически не видел: сначала все время пропадал на гастролях, а затем расставание с супругой и вовсе положило конец из общению. По словам артиста, он пытался наладить контакт и с Мариной, и с Викторией, но все было безуспешно.

Все изменилось с появлением Марины Ичетовкиной, которую певец ласково называет Марусей. Четвертая жена музыканта работала кастинг-директором сериала "Интерны" и пригласила Викторию в проект. При встрече дочь Левкина сказала:

"Ты новая девушка моего папы, у тебя классные джинсы".

Так и завязалась дружба – все обиды остались в прошлом. Со временем семьи все больше стали общаться, а теперь музыкант и вовсе может оставить свою восьмилетнюю дочь Нику у первой жены. В беседе с "Дни.ру" он поделился:

"Марина и Маруся сегодня прекрасно общаются, часто переписываются, наверное, меня обсуждают".

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