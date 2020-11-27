Шоумен не будет участвовать в съемках проекта

Некоторое время назад стало известно о том, что новым ведущим шоу "Холостяк" на ТНТ станет Дмитрий Кохно. Однако сейчас съемки проекта находятся под угрозой срыва. Все из-за того, что мужчина подозревает у себя коронавирус.

Об этом Кохно рассказал на личной инстаграм-странице.

"2020-й, ты серьезно? Подозрение на COVID. Не смогу вылететь на съемки "Холостяка", – заявил шоумен.

Телеведущий отметил, что если диагноз подтвердится, то новому герою Тимати придется самостоятельно выбирать избранниц.

"Ну надеюсь, Тимати и без моих советов сумеет сделать правильный выбор (на самом деле нет)", – пошутил Дмитрий.

Мужчина рассказал, что он останется в Москве и будет ждать результатов теста на коронавирус. Пользователи Сети пожелали Кохно скорейшего выздоровления.

"Дмитрий, очень надеюсь, что подозрение окажется ложным, и повторные тесты будут отрицательными. Ждала "Холостяка" именно с Вами, раньше этим шоу не интересовалась", – написала одна из поклонниц.

Ранее стало известно о том, как создатели шоу "Холостяк" обманывают зрителей.