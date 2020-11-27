Актрисе было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Елену Дмитриеву, которая исполнила роль судьи в известной передаче "Час суда. Дела семейные" приговорили к двум годам условно по обвинению в мошенничестве.

Оказалось, что все началось еще в 2017 году, когда к ней обратился бизнесмен, который никак не мог разрешить финансовый конфликт со своим уже бывшим другом. По данным СМИ, "судья" решила помочь бизнесмену и пообещала ему использовать свои связи с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы поставить точку в непростой истории с деловым партнером, пишет РИА "Новости".

Однако мужчина решил поступить хитрее: во время встречи со своим экс-партнером и Дмитриевой, он предложил оплатить весь долг за прогоревший бизнес и дорогой автомобиль, который был оформлен на его бизнес-партнера, сразу.

Дмитриеву и ее подзащитного задержали во время передачи 80 миллионов рублей, пишет "Московский комсомолец".

В итоге Дмитриевой назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года. Изначально ей грозило наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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