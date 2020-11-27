Артистка отказалась поумерить аппетиты и провалилась в финансовую дыру

Коронакризис нанес сокрушительный удар не только по простым обывателям – экономическая катастрофа коснулась и представителей "сливок общества". Привыкшие зарабатывать миллионы за пару часов на корпоративе звезды остались не у дел – даже оплачивающим такие удовольствия олигархам пришлось затянуть пояса. Так, отсутствие выступлений привело Софию Ротару к уединенному образу жизни.



Звезда высоко ценит свои таланты. В период, когда другие знаменитости из-за резкого запрета концертов готовы петь и за вдвое сниженные гонорары, исполнительница хита "Червона рута" держит ставку неизменной. Для того чтобы насладиться голосом "Хуторянки", нужно выложить 50 тыс. евро. Учитывая рост курса, услуги Ротару в коронаэру только подорожали.

По мнению концертного директора певицы Сергея Лаврова, артистке неплохо было бы снизить запросы раза в два, а то и больше. Однако гордая звезда к такому не готова. В итоге спрос на Ротару резко спал. Работы у знаменитости нет, она вынуждена жить на скопленные в "сытые года" средства. Впрочем, их пока еще хватает для того, чтобы вести привычный артистке первого уровня образ жизни, пишет издание "Собеседник".

Однако София Ротару решила скрыться от посторонних. Она стала затворницей – общается только с самыми близкими людьми. Певица живет в своей шикарной киевской резиденции.

Ранее стало известно, что российские зрители увидят "Хуторянку" уже совсем скоро – звезда снова приедет в Россию, чтобы появиться на "Песне года".