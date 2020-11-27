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Сегодня у Михаила Ефремова закончился карантин, который он провел в СИЗО в Белгороде, поэтому вскоре актер окажется в исправительной колонии общего режима в Алексеевке, где ранее содержались футболисты Кокорин и Мамаев. Оказалось, что в колонии артист сможет обучиться на токаря, каменщика и повара.
Также в ИК-4 занимаются выпуском стирального порошка, муки и одноразовых защитных костюмов "Каспер", передает РИА "Новости". В целом, на территории колонии работает общеобразовательная школа, преподающая программу среднего образования. Осужденные также смогут попробовать себя в роли токаря, электромонтера, машиниста компрессорных установок, оператора швейного оборудования, повара и других профессий.
Так, помимо порошка и муки, заключенные производят отруби, шлифованный горох, пшено.
В целом на территории колонии есть все необходимое для нормальной жизни: храм во имя Георгия Победоносца, медсанчасть, где принимают психиатр, инфекционист, стоматолог и другие врачи, библиотека, клуб, спортивная площадка.
Однако сам актер не задумывается, чем будет занять в тюрьме. Эмоциональное состояние Михаила Олеговича, по словам его адвоката, оставляет желать лучшего.
"Как он себя чувствует и о чем думает – это сложный вопрос, мы стараемся об этом не говорить и не комментировать", – рассказал Хархорин в беседе с "МК".
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