Сложное эмоциональное состояние: что известно о жизни Ефремова в колонии

Сложное эмоциональное состояние: что известно о жизни Ефремова в колонии
Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер сможет попробовать освоить целый ряд новых профессий, но пока ему не до этого

Сегодня у Михаила Ефремова закончился карантин, который он провел в СИЗО в Белгороде, поэтому вскоре актер окажется в исправительной колонии общего режима в Алексеевке, где ранее содержались футболисты Кокорин и Мамаев. Оказалось, что в колонии артист сможет обучиться на токаря, каменщика и повара.

Также в ИК-4 занимаются выпуском стирального порошка, муки и одноразовых защитных костюмов "Каспер", передает РИА "Новости". В целом, на территории колонии работает общеобразовательная школа, преподающая программу среднего образования. Осужденные также смогут попробовать себя в роли токаря, электромонтера,  машиниста компрессорных установок, оператора швейного оборудования, повара и других профессий. 

Так, помимо порошка и муки, заключенные производят отруби, шлифованный горох, пшено. 

В целом на территории колонии есть все необходимое для нормальной жизни: храм во имя Георгия Победоносца, медсанчасть, где принимают психиатр, инфекционист, стоматолог и другие врачи, библиотека, клуб, спортивная площадка. 

Однако сам актер не задумывается, чем будет занять в тюрьме. Эмоциональное состояние Михаила Олеговича, по словам его адвоката, оставляет желать лучшего. 

"Как он себя чувствует и о чем думает – это сложный вопрос, мы стараемся об этом не говорить и не комментировать", – рассказал Хархорин в беседе с "МК". 

Ранее свежее фото Ефремов вызвало сильные эмоции у его друга Ивана Охлобыстина. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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еврей как и какол может быть кладовщиком,писарем,поваром,библиотекарем,словом любым лишь бы не работать на тяжелой работе
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