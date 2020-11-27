Актер сможет попробовать освоить целый ряд новых профессий, но пока ему не до этого

Сегодня у Михаила Ефремова закончился карантин, который он провел в СИЗО в Белгороде, поэтому вскоре актер окажется в исправительной колонии общего режима в Алексеевке, где ранее содержались футболисты Кокорин и Мамаев. Оказалось, что в колонии артист сможет обучиться на токаря, каменщика и повара.

Также в ИК-4 занимаются выпуском стирального порошка, муки и одноразовых защитных костюмов "Каспер", передает РИА "Новости". В целом, на территории колонии работает общеобразовательная школа, преподающая программу среднего образования. Осужденные также смогут попробовать себя в роли токаря, электромонтера, машиниста компрессорных установок, оператора швейного оборудования, повара и других профессий.

Так, помимо порошка и муки, заключенные производят отруби, шлифованный горох, пшено.

В целом на территории колонии есть все необходимое для нормальной жизни: храм во имя Георгия Победоносца, медсанчасть, где принимают психиатр, инфекционист, стоматолог и другие врачи, библиотека, клуб, спортивная площадка.

Однако сам актер не задумывается, чем будет занять в тюрьме. Эмоциональное состояние Михаила Олеговича, по словам его адвоката, оставляет желать лучшего.

"Как он себя чувствует и о чем думает – это сложный вопрос, мы стараемся об этом не говорить и не комментировать", – рассказал Хархорин в беседе с "МК".



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