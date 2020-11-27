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Алла Борисовна любит радовать своих поклонников красивыми снимками, которая она не так часто публикует в социальных сетях. Как правило, Примадонна появляется перед многочисленными фанатами при полном параде: с укладкой и роскошным макияжем. Однако сегодня певица решила сделать исключение и опубликовала снимок из бани.
На фотографии Примадонна запечатлена в банной шапочке, разрумяненная и счастливая.
"Всем, у кого сегодня банный день. С ЛЕГКИМ ПАРОМ!" – подписала кадр Пугачева, подчеркнув, что фото сделано без масок (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
В комментариях пользователи "Инстаграма" отметили, что Алла Борисовна выглядит свежей и отдохнувшей, добавив, что в таком виде особенно ярко заметно ее сходство с дочкой Лизой. "Замечательная, настоящая", "Вот это я понимаю – натуральная красота!", "Алла Борисовна, слов нет, до чего же хороша! Оставайтесь, такой же, подольше! Любим, ценим, от всего сердца!", "Отлично выглядите после бани", "В таком возрасте выглядит шикарно!" – написали под фото.
К слову, почти все свободное время Алла Борисовна посвящает семье. Не так давно ее дети Лиза и Гарри организовали свою первую художественную выставку, где главными экспонатами стали картины девочки.
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