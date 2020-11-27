Друзья готовы выложить кучу денег, лишь бы помочь артисту

Россияне с замиранием сердца наблюдают за развитием событий с заболеванием любимца миллионов Ивана Краско. Коронавирус свалил знаменитого артиста на 91-м году жизни. В таком возрасте опасная болезнь проходит очень тяжело. Сегодня Краско рассказал, что победил вирус, но страдает от страшной отдышки и еле ходит.



Тяжелое состояние даже вынудило знаменитость отказаться от пагубных, но любимых привычек. Иван Иванович перестал пить водку и уже целый месяц не курит. Однако самочувствие его пока не улучшается. Кроме того, артист пожаловался на серьезные проблемы с работой желудочно-кишечного тракта.

В такой сложной ситуации на выручку народному артисту России поспешили близкие друзья и почитатели таланта. Неравнодушные люди готовы организовать для звезды кинолент "Сержант милиции", "Господин оформитель" и других реабилитацию в фешенебельном центре. По словам Краско, он отправится восстанавливаться от последствий COVID-19 в лечебницу, где трехнедельный курс стоит 100 тыс. руб.

Сейчас нет и речи о том, чтобы вернуться на сцену. Впрочем, Иван Краско настроен на оптимистичный лад и рассчитывает в скором времени вернуться в строй, передает "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, как протекает болезнь у Ивана Краско. Врачи обнаружили у артиста серьезное поражение легких.