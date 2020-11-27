Не может ходить и дышать: близкие пытаются спасти Краско

Не может ходить и дышать: близкие пытаются спасти Краско
Иван Краско . Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Друзья готовы выложить кучу денег, лишь бы помочь артисту

Россияне с замиранием сердца наблюдают за развитием событий с заболеванием любимца миллионов Ивана Краско. Коронавирус свалил знаменитого артиста на 91-м году жизни. В таком возрасте опасная болезнь проходит очень тяжело. Сегодня Краско рассказал, что победил вирус, но страдает от страшной отдышки и еле ходит.

Тяжелое состояние даже вынудило знаменитость отказаться от пагубных, но любимых привычек. Иван Иванович перестал пить водку и уже целый месяц не курит. Однако самочувствие его пока не улучшается. Кроме того, артист пожаловался на серьезные проблемы с работой желудочно-кишечного тракта.

В такой сложной ситуации на выручку народному артисту России поспешили близкие друзья и почитатели таланта. Неравнодушные люди готовы организовать для звезды кинолент "Сержант милиции", "Господин оформитель" и других реабилитацию в фешенебельном центре. По словам Краско, он отправится восстанавливаться от последствий COVID-19 в лечебницу, где трехнедельный курс стоит 100 тыс. руб.

Сейчас нет и речи о том, чтобы вернуться на сцену. Впрочем, Иван Краско настроен на оптимистичный лад и рассчитывает в скором времени вернуться в строй, передает "Комсомольская правда". 

Ранее сообщалось, как протекает болезнь у Ивана Краско.  Врачи обнаружили у артиста  серьезное поражение легких.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Закроют ли Москву: Собянин выступил с заявлением по коронавирусу

По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией

Отказ Варшавы обнародовать запись последнего разговора братьев Качиньских объяснили в Москве

Засекреченная ранее информация не укладывается в конспирологическую версию Польши о катастрофе Ту-154 под Смоленском

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей