Телеведущей долгие годы удавалось скрывать близкого человека

Юлия Барановская для многих женщин является образцом для подражания. Скандальное расставание с гражданским мужем футболистом Андреем Аршавиным пошло только на пользу девушке. Юлия активно взялась за свою карьеру и теперь сама спокойно обеспечивает весьма безбедное существование своих троих наследников. Впрочем, сегодня выяснилось, что в нелегком деле воспитания звездных отпрысков Юлии помогает еще один "член семьи".



Именно так телеведущая называет няню Раю. Оказалось, что преданная женщина уже 15 лет живет с Барановской и ее детками. Раиса души не чает в наследниках Аршавина и все свое время посвящает Артему, Арсению и Яне. Именно она развозит детей по секциям и помогает им делать уроки.

О нежном отношении к воспитальнице наследников Юлия рассказала на своей странице в "Инстаграм". Рая все время находится при семье Барановской – женщина вместе с ними переезжала из Санкт-Петербурга в Лондон, а затем в Москву.

Кстати, на своей странице в соцсети Барановская высказалась и о личной жизни. Девушке уже давно приписывают роман с соведущим по шоу "Мужское/Женское" Александром Гордоном.