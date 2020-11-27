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Юлия Барановская для многих женщин является образцом для подражания.
Скандальное расставание с гражданским мужем футболистом Андреем Аршавиным пошло
только на пользу девушке. Юлия активно взялась за свою карьеру и теперь сама спокойно
обеспечивает весьма безбедное существование своих троих наследников. Впрочем,
сегодня выяснилось, что в нелегком деле воспитания звездных отпрысков Юлии помогает еще один "член семьи".
Именно так телеведущая называет няню Раю. Оказалось, что преданная женщина уже 15 лет живет с Барановской и ее детками. Раиса души не чает в наследниках Аршавина и все свое время посвящает Артему, Арсению и Яне. Именно она развозит детей по секциям и помогает им делать уроки.
О нежном отношении к воспитальнице наследников Юлия рассказала на своей странице в "Инстаграм". Рая все время находится при семье Барановской – женщина вместе с ними переезжала из Санкт-Петербурга в Лондон, а затем в Москву.
Кстати, на своей странице в соцсети Барановская высказалась и о личной жизни. Девушке уже давно приписывают роман с соведущим по шоу "Мужское/Женское" Александром Гордоном.
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