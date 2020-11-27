Певцу то и дело угрожают коллекторы

Пандемия коронавируса заметно ударила по финансам многих артистов. И если более известные звезды еще находят способы заработать, то вот победителю пятого сезона шоу "Голос" Петру Захарову повезло меньше. Оставшийся без работы и концертов певец больше не смог оплачивать ипотеку, поэтому сейчас рискует остаться без крыши над головой.

Захаров признался, что он пытался обращаться за помощью к банку, требовал предоставить ему кредитные каникулы, однако отсрочку по кредиту ему не одобрили.

"Мне сказали: "Берите в долг у друзей". А эта ипотека мне обходилась в месяц примерно в 120 тысяч, плюс ЖКХ. Без доходов я не мог гасить долг", – рассказал победитель "Пятому каналу".

После этого Захарову начали поступать звонки и письма с угрозами, однако спустя время коллекторы поняли, что у артиста действительно нет денег, поэтому банк подал на Петра в суд, оценив квартиру певца в 14 миллионов, хотя приобретал ее мужчина за 19. Таким образом, после продажи имущества Захаров останется должен банку еще 2 миллиона.

Пока певец не планирует сдаваться и хочет написать в администрацию президента, чтобы указать на грубые нарушения обязательств со стороны банков.

Ранее в похожей ситуации оказался актер Евгений Кулаков, который известен благодаря сериалу "Физрук". Артист, оставшийся без работы и с ребенком-инвалидом на руках, признался, что ему нечем платить за ипотеку.