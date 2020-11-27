Истерические припадки Лолиты объяснили интимными проблемами

Истерические припадки Лолиты объяснили интимными проблемами
Лолита. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певице посоветовали найти хорошего любовника, который направит ее энергию в нужное русло

Конфликт между Лолитой и Сергеем Соседовым набирает обороты. Оказалось, что певица постоянно задевает музыкального критика во время съемок передачи "Суперстар. Возвращение". На защиту журналиста встала его подруга и клинический психолог Елена Перелыгина, которая объяснила истинную причину нападок артистки. 

Психолог призналась, что ее, мягко говоря, шокировало поведение Лолиты, которая позволила себе довести Соседова до слез. По мнению Перелыгиной, причиной неадекватного поведения Лолиты стало отсутствие регулярной интимной жизни и любящего человека рядом. 

"Лолита – женщина-огонь. Нерегулярная половая жизнь превращает ее в дикую агрессивную пантеру, которая заводится с полуоборота, несётся на перебродивших гормонах и уходит в штопор, не в состоянии остановиться", – заявила Елена в разговоре с "Собеседником". 

По мнению психолога, все проблемы певицы решатся, когда она найдет себе крепкого и любящего любовника. А если этого не произойдет, Перелыгина посоветовала Милявской сходить в специальный магазин для взрослых. 

Ранее Лолита попала в аварию в Москве. Певица рассказала поклонникам, что ее машину подрезал другой водитель. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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