Выходки продюсера довели актрису до приступа

С каждым днем отношения Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной становятся только хуже и хуже. И если совсем недавно супруги смогли найти общий язык и отменили развод, то сейчас продюсер группы "На-На" отлично проводит время в компании молодой любовницы, а Лидии Николаевне становится плохо лишь от одного упоминания о пока еще муже.

Правозащитница актрисы решила прокомментировать интимные видео Алибасова с беременной любовницей, которые сейчас гуляют по Сети, отметив, что ее подзащитная их не смотрела и не будет.

"Я полагаю, что цель у Алибасова и его компании одна. Довести нашу легендарную актрису до нервного срыва и получить "заветную квартирку" не мытьем, так катанием", – поделилась Юлия Вербицкая с журналистами "Собеседника".

К слову, Бари Каримовичу почти удалось это сделать: на днях у Федосеевой-Шукшиной случился криз. К счастью, врачи приехали быстро. Медики сделали все возможное, чтобы облегчить состояние актрисы, которая чувствует себя оскорбленной и униженной после предательства своего пятого мужа.

Но, кажется, что Алибасова мало волнуют проблемы супруги, потому что он думает лишь о будущем ребенке. Шоумен даже придумал экзотичное имя для малыша.