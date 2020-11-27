Прибитую Алибасовым Федосееву-Шукшину спасли медики

Прибитую Алибасовым Федосееву-Шукшину спасли медики
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выходки продюсера довели актрису до приступа

С каждым днем отношения Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной становятся только хуже и хуже. И если совсем недавно супруги смогли найти общий язык и отменили развод, то сейчас продюсер группы "На-На" отлично проводит время в компании молодой любовницы, а Лидии Николаевне становится плохо лишь от одного упоминания о пока еще муже. 

Правозащитница актрисы решила прокомментировать интимные видео Алибасова с беременной любовницей, которые сейчас гуляют по Сети, отметив, что ее подзащитная их не смотрела и не будет. 

"Я полагаю, что цель у Алибасова и его компании одна. Довести нашу легендарную актрису до нервного срыва и получить "заветную квартирку" не мытьем, так катанием", – поделилась Юлия Вербицкая с журналистами "Собеседника". 

К слову, Бари Каримовичу почти удалось это сделать: на днях у Федосеевой-Шукшиной случился криз. К счастью, врачи приехали быстро. Медики сделали все возможное, чтобы облегчить состояние актрисы, которая чувствует себя оскорбленной и униженной после предательства своего пятого мужа. 

Но, кажется, что Алибасова мало волнуют проблемы супруги, потому что он думает лишь о будущем ребенке. Шоумен даже придумал экзотичное имя для малыша. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Действительно Федосеева была прибитая когда за него выходила замуж
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