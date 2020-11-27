Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Аналитик рассказал о курсе валют после смены власти в США
- Курс евро стал ниже 90 рублей
Юлия Назаренко-Благая получила известность благодаря сериалу "Интерны", в котором сыграла медсестру Риту. И если в карьере актрисы все скалывалось отлично, то вот в личной жизни девушке не очень везло. Не так давно артистка решилась на интервью, в котором честно рассказала отношениях с детьми и мужьями.
Оказалось, что с первым мужем Юлия познакомилась еще в университете, правда мужчина много пил и часто бил свою избранницу. Даже беременность актрисы не снизила уровень агрессии супруга, который продолжал поколачивать Назаренко-Благую.
Со вторым мужем актрисе тоже не повезло. Он был талантливым актером, но с работой у него не клеилось. Спустя время и он начал бить актрису в порывах ревности и злобы, пишет "Экспресс газета".
"Раз муж меня чуть не убил. Произошел случай, когда у нас случился конфликтный разговор на повышенных тонах. Человек в агрессии набросился. Стал меня по-настоящему душить. Он бы убил, если бы ребенок не вышел из соседней комнаты", – вспоминает звезда "Интернов".
Спустя время супруги развелись. Всего актриса была за мужем четыре раза, однако, по словам самой Юлии, все 4 брака были несчастными. Сейчас звезда не поддерживает отношения со своим сыном Николаем от первого брака, добавляя, что для нее семья – это она и сын Даня.
Ранее Юлия Назаренко-Благая оказалась в больнице из-за нервного срыва, до которого ее довел родной сын.
Он призвал Запад к новым санкциям
Засекреченная ранее информация не укладывается в конспирологическую версию Польши о катастрофе Ту-154 под Смоленском