Актрисе никогда не везло на мужчин

Юлия Назаренко-Благая получила известность благодаря сериалу "Интерны", в котором сыграла медсестру Риту. И если в карьере актрисы все скалывалось отлично, то вот в личной жизни девушке не очень везло. Не так давно артистка решилась на интервью, в котором честно рассказала отношениях с детьми и мужьями.

Оказалось, что с первым мужем Юлия познакомилась еще в университете, правда мужчина много пил и часто бил свою избранницу. Даже беременность актрисы не снизила уровень агрессии супруга, который продолжал поколачивать Назаренко-Благую.

Со вторым мужем актрисе тоже не повезло. Он был талантливым актером, но с работой у него не клеилось. Спустя время и он начал бить актрису в порывах ревности и злобы, пишет "Экспресс газета".

"Раз муж меня чуть не убил. Произошел случай, когда у нас случился конфликтный разговор на повышенных тонах. Человек в агрессии набросился. Стал меня по-настоящему душить. Он бы убил, если бы ребенок не вышел из соседней комнаты", – вспоминает звезда "Интернов".

Спустя время супруги развелись. Всего актриса была за мужем четыре раза, однако, по словам самой Юлии, все 4 брака были несчастными. Сейчас звезда не поддерживает отношения со своим сыном Николаем от первого брака, добавляя, что для нее семья – это она и сын Даня.

Ранее Юлия Назаренко-Благая оказалась в больнице из-за нервного срыва, до которого ее довел родной сын.