Причину гибели музыканта держат в секрете

Солистка группы "Дюна" Наталья Сенчукова поделилась печальной новостью: не стало музыканта Андрея Апухтина. Клавишник скончался на 59-м году жизни.

На своей странице в "Инстаграм" супруга Виктора Рыбина опубликовала пост, посвященный памяти артиста.

"В группе Дюна, невосполнимая утрата. Сегодня ушёл из жизни замечательный человек и музыкант, Андрей Апухтин. Слов нет", – подписала фотографию коллеги Сенчукова (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Точная причина смерти Апухтина не называется. Сенчукова лишь добавила, отвечая на комментарий одного из поклонников, что мужчина точно умер не от коронавируса.

В комментариях поклонники поддержали участников музыкального коллектива. "Очень жаль, когда из жизни уходят друзья, такие талантливые люди! Светлая память, соболезнования родным и близким!", "Соболезнования родным и близким", "Царствие небесное и вечная память", "Скорбим вместе с Вами", "Жаль, очень жаль", – написали под фотографией.

Ранее Наталья Сенчукова рассказала, как увела лидера группы "Дюна" из семьи.