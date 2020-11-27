Сенчукова принимает соболезнования: умер член группы "Дюна"

Сенчукова принимает соболезнования: умер член группы "Дюна"
Наталья Сенчукова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причину гибели музыканта держат в секрете

Солистка группы "Дюна" Наталья Сенчукова поделилась печальной новостью: не стало музыканта Андрея Апухтина. Клавишник скончался на 59-м году жизни. 

На своей странице в "Инстаграм" супруга Виктора Рыбина опубликовала пост, посвященный памяти артиста. 

"В группе Дюна, невосполнимая утрата. Сегодня ушёл из жизни замечательный человек и музыкант, Андрей Апухтин. Слов нет", – подписала фотографию коллеги Сенчукова (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Точная причина смерти Апухтина не называется. Сенчукова лишь добавила, отвечая на комментарий одного из поклонников, что мужчина точно умер не от коронавируса. 

В комментариях поклонники поддержали участников музыкального коллектива. "Очень жаль, когда из жизни уходят друзья, такие талантливые люди! Светлая память, соболезнования родным и близким!", "Соболезнования родным и близким", "Царствие небесное и вечная память", "Скорбим вместе с Вами", "Жаль, очень жаль", – написали под фотографией. 

Ранее Наталья Сенчукова рассказала, как увела лидера группы "Дюна" из семьи. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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