Артистка поделилась фото с курорта

Наталья Рудова гордится своими внешними данными и любит продемонстрировать себя во всей красе. Сегодня она опубликовала свежий кадр в купальном костюме



За первые часы публикация набрала более 35 тыс. лайков. Многомиллионная армия фанатов звезды "Универа" всегда рада полюбоваться на притягательные линии звездного тела артистки.

Новый снимок показал поклонникам Наталью, возлежащую на борту судна. Ярко светит солнце, актрису окружает водная гладь. На этой фотосессии Рудова решила обойтись без макияжа. Из одежды на Наталье только стильный купальник персикового оттенка.

"Настроение – домашняя кошка, у которой в душе абсолютно новогоднее настроение, наполненное волшебством", – подписала кадр актриса.

Подписчики оценили летнюю обновку любимцы, а также ее цветущий внешний вид. Своим мнением фанаты поделись в комментариях к посту.

"Oх, уж эти глаза, "Рудова, обожаю тебя!", "Какая же вы красивая", "Купальник классный", "Всегда красотка", "Купальник офигенный, как и фигура", "Опять заводит подписчиков!", "Какая конфетка" – рассыпаются в комплиментах фанаты звезды.

К слову, Рудова не стесняется откровенных фотографий. Недавно в Сети появился снимок, на котором актриса экстремально задрала юбку.