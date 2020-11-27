Актриса выглядела отчаянной и потерянной

Кристина Асмус, кажется, после развода пошла в разнос. Так, в последнее время звезда "Интернов" шокирует поклонников новыми и весьма смелыми образами. В этот раз экс-жена Гарика Харламова предстала перед поклонниками в, мягко говоря, неопрятном виде.

На видео, которое опубликовано на странице актрисы в "Инстаграм", Асмус появилась лишь в красном бикини, теплых сапогах и расстегнутом пуховике, который, к слову, украшен фатой. В руках недавно разведенная звезда держит бутылку водки и растерянно тащит за собой чемодан с вещами.

В один момент артистка останавливается и громко кричит в никуда. Отдельного внимания заслуживают растрепанные волосы Асмус и растекшаяся тушь.

Вероятно, видео было сделано во время работы артистки над новым проектом. "А как проходит ваш вечер пятницы?" – поинтересовалась главная героиня скандального "Текста".

В комментариях пользователи похвалили актерскую игру Асмус, пошутив, что их вечер пятницы проходит в примерно таком же формате. "Мы такие каждую пятницу", "Гарика потеряла?", "Актерище!", "Без Харламова жизнь не та...", "Харламов выгнал", – пошутили подписчики актрисы.

К слову, многих удивило, что в весьма морозную погоду Асмус согласилась сниматься в одном купальнике, потому что несколько дней назад актриса рассказывала, что ей приходится надевать несколько слоев одежды, чтобы не мерзнуть в холодное время года.