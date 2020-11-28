Актер надеется, что у него родится дочь

70-летний Борис Невзоров готовится стать отцом. Избранница актера, Елена Хрипунова, находится на последних сроках беременности. Решению обзавестись ребенком поспособствовал карантин, который пара провела на даче.

По словам Невзорова, малыш родится уже в скором времени.

"Скоро, до конца года, мы с женой станем родителями!" – сообщил радостный артист.

Борис Георгиевич отметил, что для Елены это будет первый ребенок. Что касается самого Невзорова, у него уже есть двое детей от предыдущих браков – сын Борис и дочь Полина.

Актер предполагает, что у него появится еще одна дочь, передает "Экспресс Газета".

"У нас хороший врач. Дай Бог, все сложится хорошо. Мы счастливы!" – заявил он.

Знакомство с Еленой Хрипуновой произошло в Малом театре. Женщина работала там бухгалтером. По некоторым данным, артист и его возлюбленная официально не зарегистрировали отношения.

Напомним, Борис Невзоров сыграл в таких знаменитых телесериалах, как "Каменская", "Марш Турецкого", "Дальнобойщики 2", "Метод Лавровой" и других. Последней работой актера стало участие в съемках сериала "Последний министр", премьера которого состоялась 26 марта 2020 года.