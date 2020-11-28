"Не надо жадничать": Резник призвал артистов перестать ныть из-за безденежья

"Не надо жадничать": Резник призвал артистов перестать ныть из-за безденежья
Илья Резник. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Композитор предложил коллегам по шоу-бизнесу вариант выхода из кризиса

Пандемия COVID-19 загнала многих россиян в сложное положение. Коронавирус не обошел стороной и звезд отечественного шоу-бизнеса. В последнее время количество жалоб на финансовые трудности с их стороны значительно возросло. Устав от причитаний коллег, Илья Резник решил высказаться по этому поводу.

Резник отметил, что если артисты будут заниматься делом, а не просто ныть, то они смогут справиться с трудностями. По словам поэта-песенника, до начала пандемии звезды зарабатывали огромные деньги и тратили их на покупку очередной недвижимости, передает "Собеседник".

"Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке. Недорого, со скидкой, и жить на эти деньги", – посоветовал Илья Рахмиэлевич.

Артист заявил, что коллегам по шоу-бизнесу должно быть стыдно. Ведь простому народу живется куда сложнее, чем им. У многих нет "подушек безопасности" в виде особняков, яхт, дорогих автомобилей, которые в случае чего можно продать.

"Не надо жадничать и все хапать, хапать, хапать", – призвал Резник.

Примечательно, что поэт-песенник уже обрушивался на звезд с критикой. Еще во время первой волны коронавируса композитор осуждал артистов за то, что они просят финансовой помощи у властей, но при этом не хотят ничего делать. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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