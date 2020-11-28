Против ведущего собрали якобы неопровержимые доказательства

Скандал вокруг Сергея Сафронова вот уже несколько дней сотрясает общественность. Парапсихолог Алина Вердиш разоблачила ведущего "Битвы экстрасенсов", заявив, что тот брал с участников деньги за успешное прохождение испытаний. Выяснилось, что в суд на иллюзиониста подал супруг женщины.

Об этом рассказал адвокат экстрасенса Антон Герц.

"Деньги на счет Сафронова вносил супруг Алины, Евгений, поэтому он подал в суд. Это называется взыскание неосновательного обогащения", - сообщил специалист.

По словам Герца, заявление будет рассматривать главное управление МВД России по Москве. Адвокат уверен, что предоставленных его подопечной доказательств против Сафронова хватит для того, чтобы возбудить уголовное дело, передает "СтарХит".

Также Антон высказался по поводу возможного наказания для иллюзиониста.

"Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Но в любом случае окончательное решение будет принимать суд", – отметил Герц.

Помимо этого, Сафронову придется компенсировать Вердиш моральный ущерб. Сообщается, что Сергей тоже обратился в суд. Однако экстрасенс и ее защитник имеют якобы неопровержимые доказательства.

Ранее друг Сафронова рассказал, что Вердиш попросту решила отомстить ведущему.