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Многие с интересом смотрят передачу "Ледниковый период". Одной из самых ярких участниц проекта является Ольга Бузова. Артистка не перестает удивлять поклонников своими трудолюбием и рвением к победе. Однако мало кто знает, на какие жертвы порой приходится идти ради высоких оценок судей.
Сегодня Ольга вместе со своим партнером Дмитрием Соловьевым снова выйдут на лед. Стало известно о том, что во время съемок певица чуть не сорвалась с высоты.
Изюминка номера связана с тем, что в какой-то момент Бузова взмывает вверх. Совершить подобный трюк исполнительнице хита "Мало половин" позволяет страховка, закрепленная на запястье.
Но во время проката произошла техническая ошибка, и страховка не сработала, съехав ближе к ладони. Если бы не хорошая физическая подготовка, артистка упала бы на лед с приличной высоты, передает "Комсомольская Правда".
К счастью, все обошлось, и Ольга успешно выполнила акробатическое упражнение.
Ранее Ольга Бузова часто жаловалась своим поклонникам на то, что судьи шоу "Ледниковый период" занижают оценки их с Дмитрием паре. Артистку сильно обижала такая несправедливость, ведь каждый раз она выкладывалась на все 100. Конфликт удалось исчерпать, когда Татьяна Тарасова впервые похвалила певицу.
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