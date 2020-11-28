Ольга Бузова оказалась на грани смерти

Ольга Бузова оказалась на грани смерти
Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певицу спасла хорошая физическая подготовка

Многие с интересом смотрят передачу "Ледниковый период". Одной из самых ярких участниц проекта является Ольга Бузова. Артистка не перестает удивлять поклонников своими трудолюбием и рвением к победе. Однако мало кто знает, на какие жертвы порой приходится идти ради высоких оценок судей.

Сегодня Ольга вместе со своим партнером Дмитрием Соловьевым снова выйдут на лед. Стало известно о том, что во время съемок певица чуть не сорвалась с высоты.

Изюминка номера связана с тем, что в какой-то момент Бузова взмывает вверх. Совершить подобный трюк исполнительнице хита "Мало половин" позволяет страховка, закрепленная на запястье.

Но во время проката произошла техническая ошибка, и страховка не сработала, съехав ближе к ладони. Если бы не хорошая физическая подготовка, артистка упала бы на лед с приличной высоты, передает "Комсомольская Правда".

К счастью, все обошлось, и Ольга успешно выполнила акробатическое упражнение.

Ранее Ольга Бузова часто жаловалась своим поклонникам на то, что судьи шоу "Ледниковый период" занижают оценки их с Дмитрием паре. Артистку сильно обижала такая несправедливость, ведь каждый раз она выкладывалась на все 100. Конфликт удалось исчерпать, когда Татьяна Тарасова впервые похвалила певицу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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