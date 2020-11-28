Телеведущая нашла изящный способ наказать экс-возлюбленного

Младший сын Юлии Барановской, 8-летний Арсений будет учиться в спортивной академии "Спартака" в группе младшего возраста. О том, что мальчик зачислен, сообщил глава футбольного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

Об этом пишет Sport24.

Пикантности данной новости добавляет тот факт, что отец мальчика – Андрей Аршавин, бывший футболист сборной России, выступал за "Зенит" и никогда не был замечен в симпатии к "Спартаку".

После расставания телеведущая получала около пяти миллионов рублей на отпрысков. Позже, когда спортсмен еще играл на поле, он отдавал по 300 тысяч на ребенка, но посчитал, что этого много. Недавно Аршавин отсудил у Барановской часть алиментов на детей. СпортсменТеперь Яне, Артему и Арсению положено 3/8 от доходов отца. Телеведущая же жестко прошлась по поступку бывшего гражданского мужа.

Экс-возлюбленные расстались в 2013-м. Аршавин бросил Барановскую, пока та была беременна младшим сыном.