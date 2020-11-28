Светличная отдаст московскую квартиру соседям

Светличная отдаст московскую квартиру соседям
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса уже нашла "преемников"

Некоторое время назад стало известно о том, что Светлана Светличная была госпитализирована с подозрением на инсульт. Родные актрисы – ее родной сын и внучка, отказались навещать звезду фильма "Бриллиантовая рука" из-за напряженных отношений. Учитывая этот факт, артистка пришла к выводу – после ее смерти квартира в Москве достанется другим людям.

Светличная призналась, что уже выбрала "преемников".

"Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие", – заявила она.

По словам Светланы Афанасьевны, жилплощадь достанется семейной паре. Они, в отличие от той же внучки актрисы, оценят ее поступок по достоинству.

"Пускай потом меня с благодарностью вспоминают", – отметила артистка.

Но сначала Светличная отдала соседям кота Фила. Из-за госпитализации своей хозяйки питомец рисковал остаться без присмотра. Однако этот вопрос решился – за животным теперь ухаживают "хорошие люди", передает "Комсомольская Правда".

Ранее Светлана Светличная пожаловалась на то, что за ней никто не ухаживает. Артистка надеется, что в ближайшее время к ней прикрепят помощника от соцзащиты, ведь она живет одна и в силу возраста не может справляться со всеми делами. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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