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Некоторое время назад стало известно о том, что Светлана Светличная была госпитализирована с подозрением на инсульт. Родные актрисы – ее родной сын и внучка, отказались навещать звезду фильма "Бриллиантовая рука" из-за напряженных отношений. Учитывая этот факт, артистка пришла к выводу – после ее смерти квартира в Москве достанется другим людям.
Светличная призналась, что уже выбрала "преемников".
"Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие", – заявила она.
По словам Светланы Афанасьевны, жилплощадь достанется семейной паре. Они, в отличие от той же внучки актрисы, оценят ее поступок по достоинству.
"Пускай потом меня с благодарностью вспоминают", – отметила артистка.
Но сначала Светличная отдала соседям кота Фила. Из-за госпитализации своей хозяйки питомец рисковал остаться без присмотра. Однако этот вопрос решился – за животным теперь ухаживают "хорошие люди", передает "Комсомольская Правда".
Ранее Светлана Светличная пожаловалась на то, что за ней никто не ухаживает. Артистка надеется, что в ближайшее время к ней прикрепят помощника от соцзащиты, ведь она живет одна и в силу возраста не может справляться со всеми делами.
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