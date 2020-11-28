Осталась в одной рубашке: Федункив рассказала о конфузе на публике

Осталась в одной рубашке: Федункив рассказала о конфузе на публике
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса шокировала окружающих

Марина Федункив славится своим хорошим чувством юмора и самоиронией. Артистка часто рассказывает подписчикам о том, какие забавные случаи с ней приключаются. Так, звезда Comedy Woman поделилась одной историей, произошедшей с ней на отдыхе.

Как-то раз Марина остановилась в приморской гостинице. Вечером артистка решила выйти на балкон, чтобы покурить. Неожиданно дверь захлопнулась, а ключ остался внутри номера. К счастью, комната Федункив находилась на первом этаже. Одетая в ночнушку актриса решила зайти в гостиницу через главный вход.

"Пришлось в одной ночной рубашке (не очень, знаете ли, стильной и сексуальной) идти через огромное лобби, где люди пили шампанское и отдыхали в вечерних туалетах", – рассказала она.

Вид Марины несколько шокировал отдыхающих. Одни смотрели на нее с удивлением, другие – с опаской, передает РИА "Новости".

Еще одна история произошла с Федункив на отдаленном пляже Маврикии. Тогда актриса проводила время вместе со своими друзьями. Звезда Comedy Woman надеялась, что она наконец сможет спрятаться от лишних глаз. Однако не тут-то было: единственные отдыхающие на пляже люди оказались россиянами. Они узнали артистку, после чего постоянно снимали ее на телефон. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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