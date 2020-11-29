Умер актер из "Звездных войн"

Он исполнил роль Дарта Вейдера в классической трилогии картины

Актер Дейв Проуз из кинофильма "Звездные войны" скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Мужчине было 85 лет. О гибели актера сообщил его агент Томас Боунгтон. 

Проуз исполнил в картине роль Дарта Вейдера – главного противника Люка Скайуокера. Артист получил эту роль благодаря своей внешности – он был высоким и крупным мужчиной, так как был тяжелоатлетом. 

"Да прибудет с ним сила всегда", – сказал Боунгтон изданию The Mirror.

Он отметил, что это душераздирающая потеря для поклонников киноленты по всему миру. 

Также Проуз известен по своим ролям в "Докторе Кто", "Два Ронни" и "Южных солдатах". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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