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Актер Дейв Проуз из кинофильма "Звездные войны" скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Мужчине было 85 лет. О гибели актера сообщил его агент Томас Боунгтон.
Проуз исполнил в картине роль Дарта Вейдера – главного противника Люка Скайуокера. Артист получил эту роль благодаря своей внешности – он был высоким и крупным мужчиной, так как был тяжелоатлетом.
"Да прибудет с ним сила всегда", – сказал Боунгтон изданию The Mirror.
Он отметил, что это душераздирающая потеря для поклонников киноленты по всему миру.
Также Проуз известен по своим ролям в "Докторе Кто", "Два Ронни" и "Южных солдатах".
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