Бывшие супруги помирились после избиения актера

Инцидент, который произошел с актером Павлом Прилучным в Калининграде, помог ему помириться с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Журналисты узнали, что почти сразу же после избиения звезда "Мажора" позвонил экс-возлюбленной.

Мужчина поспешил успокоить бывшую жену и заверил ее, что с ним все хорошо. Он также попросил успокоить детей. Уже тогда актер понимал, что в ближайшее время СМИ узнают о случившемся, поэтому решил действовать на опережение.

А вот своей новой пассии Прилучный позвонил уже после того, как СМИ начали пестрить громкими заголовками, сообщает телеканал "НТВ". Однако Мирослава Карпович не обижается на возлюбленного : "папина дочка" буквального не отходит от больничной койки актера.

К слову, прогнозы врачей положительные. Медики считают, что звезде "Мажора" удалось избежать худшего сценария. Сейчас Павел уже перенес операцию и находится под контролем врачей. Не исключено, что после избиения ему понадобится некоторое время на восстановление.

Но сам Прилучный сохраняет оптимистичный настрой. Ранее актер вышел на связь и рассказал о своем самочувствии. По его словам, в ближайшее время он сможет вернуться к нормальной жизни.