Оскорбленная артистка даже планировала сбежать из России

Певица Ирина Отиева ведет затворнический образ жизни. После скандального эфира у Андрея Малахова звезда не смогла вынести предательства и ограничила контакты с окружающими.

Почти год назад Малахов поручил съемочной группе отправится к Отиевой на дом, чтобы заснять певицу в непринужденной обстановке. Она появилась перед журналистами без косметики и в халате и, судя по всему, не подозревала, что ее снимают на камеру.

Артистка пожаловалась на жизнь, сообщив, что после того, как она пропала со сцены, все старые знакомые от нее отвернулись. Отиева пожаловалась на Долину, Крутого и Пенкина, которые раньше постоянно гуляли с ней, а после ни разу не позвонили.

Выходка Малахова сильно оскорбила звезду 90-х. Она даже всерьез задумалась о переезде в другую страну. Сейчас артистка ведет затворнический образ жизни, а свой день рождения она провела в полном одиночестве, сообщает НТВ.

Филипп Киркоров отказывается верить в то, что Ирина спивается в одиночестве. Он отметил, что пока сам не удостоверится в происходящем, не будет комментировать слухи о ее состоянии.

Напомним, наибольшую популярность Отиевой принесла песня "Вам и не снилось". В 90-е она выступала на одной сцене с Долиной и Пугачевой, а в 1997 году получила звание заслуженной артистки России.