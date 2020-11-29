На роль нового ведущего шоу "Звезды сошлись" рассматривают сразу несколько мужчин

В начале ноября трагически погиб ведущий Александр Колтовой, который был партнером Леры Кудрявцевой в известном шоу "Звезды сошлись". Теперь руководство канала экстренно подыскивает журналисту замену.

Пока телеведущая ведет проект одна, но не исключено, что в скором времени место Александра Колтового займет Вячеслав Макаров, который, к слову, имеет опыт работы на телевидении. Так, артист уже работал на "НТВ": вел шоу "Маска". А на Тавриде с Кудрявцевой Макаров провел кастинг на "Новую Волну".

А вот у интернет-пользователей другое мнение. В социальных сетях считают, что идеальным кандидатом на роль ведущего является харизматичный завсегдатай ток-шоу Прохор Шаляпин, пишет "Комсомольская правда".

При этом не исключено, что уже в скором времени в студии "Звезды сошлись" появится Дмитрий Губерниев, которого тоже пригласили на кастинг. Спортивный журналист даже спрашивал совета у подписчиков: стоит ли ему попробовать себя в непривычном амплуа?

Ранее Кудрявцева появилась в эфире впервые после смерти Колтового. Телеведущую, которая ни разу не упомянула погибшего коллегу, сразу же упрекнули в безразличии к трагедии.