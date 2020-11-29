Есть три кандидатуры: кто станет новым соведущим Кудрявцевой

Есть три кандидатуры: кто станет новым соведущим Кудрявцевой
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/GlobalLookPress/www.globallookpress.com
На роль нового ведущего шоу "Звезды сошлись" рассматривают сразу несколько мужчин

В начале ноября трагически погиб ведущий Александр Колтовой, который был партнером Леры Кудрявцевой в известном шоу "Звезды сошлись". Теперь руководство канала экстренно подыскивает журналисту замену. 

Пока телеведущая ведет проект одна, но не исключено, что в скором времени место Александра Колтового займет Вячеслав Макаров, который, к слову, имеет опыт работы на телевидении. Так, артист уже работал на "НТВ": вел шоу "Маска". А на Тавриде с Кудрявцевой Макаров провел кастинг на "Новую Волну". 

А вот у интернет-пользователей другое мнение. В социальных сетях считают, что идеальным кандидатом на роль ведущего является харизматичный завсегдатай ток-шоу Прохор Шаляпин, пишет "Комсомольская правда".

При этом не исключено, что уже в скором времени в студии "Звезды сошлись" появится Дмитрий Губерниев, которого тоже пригласили на кастинг. Спортивный журналист даже спрашивал совета у подписчиков: стоит ли ему попробовать себя в непривычном амплуа? 

Ранее Кудрявцева появилась в эфире впервые после смерти Колтового. Телеведущую, которая ни разу не упомянула погибшего коллегу, сразу же упрекнули в безразличии к трагедии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Только не Прошка! продюссеры .ради бога одумайтесь! Рейтинг сразу упадет Его полстраны терпеть не может из-за постоянного вранья и надуманных шоу-расследований. Рядом с Лерой будет смотреться мужчина а не ходячая пародия недопевца недоартиста и вообще не пойми что.
1
новости партнеров
По теме

В Германии объявили точную дату возобновления строительства "Северного потока - 2"

Укладка труб продолжится уже совсем скоро

Пострадают обе страны: что ждет Россию при Байдене

США и Россия начнут настоящую торговую войну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей