Топ-модель нарушила один из своих главных принципов

Наталья Водянова приняла участие в провокационной фотосессии для зарубежного глянцевого журнала.

На снимках топ-модель, которая ранее всегда отказывалась от откровенных съемок, объясняя это тем, что подобное противоречит ее принципам и статусу, запечатлена полностью обнаженной. Единственное, что решила надеть модель, – туфли на высоком каблуке.

По мнению пользователей, фотосессия получилась весьма провокационной, но ничуть не пошлой: на снимке обнаженная Водянова высоко подняла руки и широко расставила ноги. Однако редакторы все-таки прикрыли самые интимные части тела звезды.

Компанию Водяновой в съемках для журнала "LOVE" составили не менее известные модели: Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валетта, Лара Стоун, Кристен Макменами, Дженел Уильямс, Дарья Вербова. Все манекенщицы запечатлены обнаженными и в одинаковых позах.

Серия фотографий получила весьма противоречивые отзывы: кто-то пришел в восторг от подтянутых тел моделей, а вот других возмутило, что в 2020 году глянцевые журналы продолжают продвигать лишь "один тип фигуры, который не выглядит здоровым".

Ранее российская модель вышла замуж во второй раз. Избранником Водяновой стал представитель одной из самых богатейших семей планеты француз Антуан Арно. Позже в Сети появились фотографии с торжества, которые вызвали у поклонников топ-модели лишь положительные эмоции.