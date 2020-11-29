Критик пришел в ужас от непрофессионализма певицы

Шоу "Суперстар. Возвращение" бьет все рекорды по просмотрам. Однако далеко не все зрители довольны тем, что звезды эстрады поют под фонограмму. Один из членов жюри Сергей Соседов поспешил объяснить, почему артисты не могут петь вживую. А заодно и жестко раскритиковал Светлану Касьян, которая умудрилась "налажать", исполняя композицию под "фанеру".

По мнению журналиста, петь живьем в условиях съемок очень непросто, поэтому создателям "Суперстара" пришлось пожертвовать живым исполнением. При этом Соседов добавил, что даже выступление под фонограмму можно испортить. Особенно досталось оперной диве Светлане Касьян, которая выступала со Сташевским, пишет "Собеседник".

"Она "налажала" даже, исполняя песню под фанеру. Можно только представить, что бы было, если бы эта Светлана Касьян нам вживую пела! Мы все были в шоке! Это что-то из ряда вон выходящее! Позор просто!" – возмутился Соседов.

Однако критик заверил зрителей, что все участники передачи умеют петь, потому что это "старая школа", и призвал поклонников не ругаться на фонограмму. Журналист также пообещал, что новые выпуски будут гораздо ярче и интереснее первого. По его словам, зрители увидят такие роскошные номера, которых прежде на российском телевидении не было.

Ранее на съемках "Суперстар! Возвращение" произошел скандал: Лолита довела Соседова до слез. По словам очевидцев, из-за певицы, которая не переносит мужчины, у критика случился нервный срыв.