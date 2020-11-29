Многие подозревали, что артистов связывали романтические отношения

О личной жизни Евгения Миронова ходит множество легенд. Ему приписывали романы с одними из самых ярких представительниц отечественной сцены, однако сам актер старается держать подробности в тайне.

Одной из предполагаемых пассий Миронова некоторое время считали Анастасию Заворотнюк. Артистов свела вместе школа-студия МХАТ. Их часто видели вместе, но на все домыслы о романтических отношениях отвечали однозначно – их связывает только дружба.

Заворотнюк в интервью не раз подчеркивала, что Миронов очень помог ей в карьере, пишет Starhit.

Чуть позже, во время празднования дня рождения артиста, с Анастасией произошло судьбоносное событие – на вечеринке она повстречала своего будущего супруга Олафа Шварцкопфа, после чего слухи о романтической связи с Мироновым сошли на нет.

К слову, после развода с бизнесменом звезда "Моей прекрасной няни" перестала поддерживать какие-либо отношения со Шварцкопфом. Артистка заблокировала его номер в телефоне и вычеркнула из своей жизни. Сам мужчина признавался, что расставание с возлюбленной далось ему нелегко.

Однако мужчина полагает, что Заворотнюк вынудила его обманом жениться. Он уверяет, что артистка врала о выкидыше намеренно.

Миронов же, по официальной информации, до сих пор одинок. Некоторое время назад суррогатная мать родила ему сына. Долгое время артист не решался вскрыть эту подробность своей жизни, но некоторое время назад он сделал признание о своем ребенке.