Актера из "Белого солнца пустыни" экстренно привезли в больницу

Актера из "Белого солнца пустыни" экстренно привезли в больницу
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Состояние мужчины подкосила инфекция

Артиста Кахи Кавсадзе, получившего колоссальную популярность после роли Абдулы в картине "Белое солнце пустыни" госпитализирован. По предварительной информации, у 85-летнего актера диагностирован коронавирус. 

Информацию о госпитализации подтвердил брат Кавсадзе Имери, пишет "Московский комсомолец". Он рассказал, что инфекцию подхватили все члены семьи, однако у других болезнь протекает в более легкой форме, чем у артиста. В связи с этим их отвозить в больницу не стали. 

Мужчина сообщил, что пока его брат находится в больнице в общей палате. Он опроверг слухи о том, что Кавсадзе положили в реанимацию и подключили к ИВЛ. 

Актер также запомнился зрителю ролями в картинах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара". Всего на его счету более 80 кинолент и множество театральных постановок. 

Также сегодня стало известно о смерти экс-президента РАН от коронавируса. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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