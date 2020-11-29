Состояние мужчины подкосила инфекция

Артиста Кахи Кавсадзе, получившего колоссальную популярность после роли Абдулы в картине "Белое солнце пустыни" госпитализирован. По предварительной информации, у 85-летнего актера диагностирован коронавирус.

Информацию о госпитализации подтвердил брат Кавсадзе Имери, пишет "Московский комсомолец". Он рассказал, что инфекцию подхватили все члены семьи, однако у других болезнь протекает в более легкой форме, чем у артиста. В связи с этим их отвозить в больницу не стали.

Мужчина сообщил, что пока его брат находится в больнице в общей палате. Он опроверг слухи о том, что Кавсадзе положили в реанимацию и подключили к ИВЛ.

Актер также запомнился зрителю ролями в картинах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара". Всего на его счету более 80 кинолент и множество театральных постановок.

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