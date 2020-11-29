Телеведущая рассказала, как проходит ее отдых

Не так давно Анфиса Чехова вернулась с Мальдивских островов. Однако теледива, кажется, решила, что отдыха много не бывает, поэтому решила сбежать из холодной Москвы в Арабские Эмираты. Телеведущая не забывает рассказывать поклонникам о том, как проходит ее отпуск, сопровождая публикации яркими фотографиями в купальниках.

В этот раз Чехова предстала перед подписчиками в слитном цветочном купальнике на фоне бассейна с ярко-бирюзовой водой. Образ загорелая звезда дополнила солнечными очками.

"Бассейн только для взрослых. Здесь каждый день гавайская вечеринка. Правда нам никак не удаётся рано вставать, и приходим мы к этому бассейну около 13.00, когда солнце уже скрывается за здание нашего отеля",

– поделилась телеведущая, которая выразила надежду, что солнечные снимки передают всю глубину ее наслаждения.

В комментариях пользователи отметили, что у Чеховой идеальный ровный загар, добавив, что телеведущая выглядит очень счастливой. "Анфиса, у Вас самый вдохновляющий Инстаграм!", "Вы очень красивая!", "Сочная красотка", "Прекрасно выглядишь, красивая фигура", – написали подписчики телеведущей.

Ранее обнаженная Чехова устроила откровенную фотосессию в душе.