"Только для взрослых": полураздетая Чехова показала себя во всей красе

"Только для взрослых": полураздетая Чехова показала себя во всей красе
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая рассказала, как проходит ее отдых

Не так давно Анфиса Чехова вернулась с Мальдивских островов. Однако теледива, кажется, решила, что отдыха много не бывает, поэтому решила сбежать из холодной Москвы в Арабские Эмираты. Телеведущая не забывает рассказывать поклонникам о том, как проходит ее отпуск, сопровождая публикации яркими фотографиями в купальниках. 

В этот раз Чехова предстала перед подписчиками в слитном цветочном купальнике на фоне бассейна с ярко-бирюзовой водой. Образ загорелая звезда дополнила солнечными очками. 

"Бассейн только для взрослых. Здесь каждый день гавайская вечеринка. Правда нам никак не удаётся рано вставать, и приходим мы к этому бассейну около 13.00, когда солнце уже скрывается за здание нашего отеля",

– поделилась телеведущая, которая выразила надежду, что солнечные снимки передают всю глубину ее наслаждения. 

В комментариях пользователи отметили, что у Чеховой идеальный ровный загар, добавив, что телеведущая выглядит очень счастливой. "Анфиса, у Вас самый вдохновляющий Инстаграм!", "Вы очень красивая!", "Сочная красотка", "Прекрасно выглядишь, красивая фигура", – написали подписчики телеведущей. 

Ранее обнаженная Чехова устроила откровенную фотосессию в душе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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