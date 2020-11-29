Ходит с тростью: Меньшиков рассказал о своем состоянии

Ходит с тростью: Меньшиков рассказал о своем состоянии
Олег Меньшиков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер проходит курс реабилитации

Вчера прошло традиционное открытие ГУМ-катка, на котором появились многие российские звезды. Среди приглашенных гостей был замечен Олег Меньшиков, который, к сожалению, не смог встать на коньки. Оказалось, что передвигаться актеру приходится с тростью. 

Звезда киноленты "Легенда 17" поспешил успокоить поклонников: все хорошо, сейчас он просто проходит реабилитацию. "У меня все нормально!" – заверил Меньшиков. Возможно, что дала о себе знать травма, которую актер получил год назад, пишет издание "7дней". 

Открывала сезон традиционно Татьяна Навка и ее команда, которая поставила отрывок из ледового шоу чемпионки "Руслан и Людмила". Фигуристка пригласила жителей и гостей столицы посетить каток в самом сердце Москвы и зарядиться атмосферой праздника. 

Поддержать супругу приехал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого сначала отказались пускать на каток. Одна из сотрудниц не узнала чиновника, поэтому представителю президента пришлось сделать звонок, чтобы его пропустили. 

Все приглашенные звезды остались в восторге от праздника, поблагодарив организаторов за создание неповторимой атмосферы Нового года и настоящей сказки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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