Актер проходит курс реабилитации

Вчера прошло традиционное открытие ГУМ-катка, на котором появились многие российские звезды. Среди приглашенных гостей был замечен Олег Меньшиков, который, к сожалению, не смог встать на коньки. Оказалось, что передвигаться актеру приходится с тростью.

Звезда киноленты "Легенда 17" поспешил успокоить поклонников: все хорошо, сейчас он просто проходит реабилитацию. "У меня все нормально!" – заверил Меньшиков. Возможно, что дала о себе знать травма, которую актер получил год назад, пишет издание "7дней".

Открывала сезон традиционно Татьяна Навка и ее команда, которая поставила отрывок из ледового шоу чемпионки "Руслан и Людмила". Фигуристка пригласила жителей и гостей столицы посетить каток в самом сердце Москвы и зарядиться атмосферой праздника.

Поддержать супругу приехал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого сначала отказались пускать на каток. Одна из сотрудниц не узнала чиновника, поэтому представителю президента пришлось сделать звонок, чтобы его пропустили.

Все приглашенные звезды остались в восторге от праздника, поблагодарив организаторов за создание неповторимой атмосферы Нового года и настоящей сказки.